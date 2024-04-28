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Инсайдер высказался о будущем Леброна Джеймса в НБА

Инсайдер высказался о будущем Леброна Джеймса в НБА
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Обозреватель The Athletic Йован Буха рассказал, что, по его информации, популярный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс собирается завершать карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Всё, что я слышал, это то, что Леброн Джеймс хочет остаться в «Лейкерс» и что само руководство хочет, чтобы он оставался в команде. В какой-то момент он явно хотел, чтобы к клубу присоединилась третья звезда, третий игрок, который мог бы помочь решить некоторые проблемы в нападении, которые Леброн испытывал», — сказал Буха в видео на YouTube-канале Hoops Tonight.

Напомним, сегодня состоялась четвёртая игра между «Лейкерс» и «Наггетс» в рамках плей-офф НБА. «Озёрники» одержали победу со счётом 119:108. Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал 39-летний Леброн Джеймс, на счету которого 30 набранных очков, пять подборов и четыре результативных паса.

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