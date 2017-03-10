Пашутин: у Лэнгфорда травма голеностопа. Он мог сыграть, но решили его поберечь

Главный тренер УНИКСапосле поражения в матче регулярного чемпионата Евролиги от «Барселоны» пояснил отсутствие атакующего защитника«У Лэнгфорда травма голеностопа. После последнего матча лодыжка распухла. Кит был готов выйти на площадку и сыграть, но на утренней разминке по-прежнему чувствовал боль. «Барселона» действует в защите жёстко, поэтому мы решили поберечь его для следующего поединка», – цитирует Пашутина официальный сайт Евролиги.Встреча завершилась поражением УНИКСа со счётом 62:70.