Бурусис вышел на первое место по количеству подборов в истории Евролиги

Центровой «Панатинаикоса», совершив 5 подборов в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом», довёл их общее количество за историю турнира до 1569 (5,7 в среднем за игру). Таким образом, он на один подбор опередил мощного форварда «Реала» Фелипе Рейеса и вышел на первое место в истории турнира по этому показателю. Бурусис выступал в Евролиге в течение 15 сезонов за АЕК, «Олимпиакос», «Милан», «Реал» и «Басконию».При этом Рейес может вернуть себе лидерство уже в следующем матче с «Црвеной Звездой».