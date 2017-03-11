Курское «Динамо» и УГМК пробились в Финал четырёх женской Евролиги

Курское «Динамо» и екатеринбургский УГМК вышли в Финал четырёх женской Евролиги, а оренбургской «Надежде» предстоит провести ещё один матч в противостоянии с «Прагой».«Динамо» во втором матче обыграло французский «Бурж» со счётом 104:92, а самым результативным игроком стала форвард курской команды Энджел Маккотри, набравшая 33 очка.Баскетболистки УГМК вновь легко расправились со «Скио» из Италии — 102:67. В составе екатеринбургской команды выделялась Дайана Таурази, в активе которой 26 очков.«Надежда», очень уверенно выглядевшая в домашнем матче с «Прагой» (80:57), в гостях потерпела поражение со счётом 55:64. Решающая встреча между этими командами состоится в России.