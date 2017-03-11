«Реал» разгромил «Црвену Звезду» "+30", Льюль оформил дабл-дабл

Мадридский «Реал» не оставил никаких шансов белградской «Црвене Звезде», разгромив соперников с разницей в 30 очков в очередном матче Евролиги. Уже в первой четверти испанцы набросали в кольцо противника 38 очков, к большому перерыву преимущество фаворитов встречи составляло 19 пунктов.Во второй половине поединка на паркете ничего не изменилось. «Реал» продолжил наращивать отрыв, в конечном счёте доведя его до 30 очков — итоговая победа 98:68.Лучшим в составе победителей был, оформивший дабл-дабл из 11 очков и 10 передач. У проигравших стоит отметить Марко Симоновича, набравшего 13 очков.