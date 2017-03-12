Керр: сочувствую болельщикам, купившим билеты на матч между «Спёрс» и «Уорриорз»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз»после поражения в матче регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс» остановился на отсутствии ряда ключевых игроков обеих команд.«Я искренне сочувствую болельщикам, которые купили билеты на этот поединок», – цитирует Керра ESPN.Встреча закончилась поражением «Голден Стэйт» со счётом 85:107, в ней по разным причинам не приняли участия Стивен Карри, Клэй Томпсон, Дрэймонд Грин, Кевин Дюрант, Андре Игуодала, Кавай Леонард, Ламаркус Олдридж и Тони Паркер.