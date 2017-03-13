Клуб Базаревича «Трабзонспор» объявил забастовку

Турецкий клуб «Трабзонспор», который возглавляет главный тренер сборной России, объявил забастовку. Игроки и тренер недовольны невыплаченными долгами по зарплате, сообщает инсайдер Дэвид Пик в своём «твиттере».Базаревич возглавил «Трабзонспор» в июле 2016 года, заключив с клубом однолетний контракт. Сборную России Базаревич возглавил также в 2016 году. До этого он работал в итальянском «Канту» и российских клубах «Локомотив-Кубань» (Краснодар), «Красные Крылья» (Самара) и «Динамо» (Москва).