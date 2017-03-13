«Бруклин» выиграл первый домашний матч в 2017 году, победив «Нью-Йорк»

«Бруклин Нетс» одержал первую домашнюю победу в матче регулярного чемпионата НБА в 2017 году, переиграв «Нью-Йорк Никс» со счётом 120:112. «Бруклин» разгромил соперника в первой четверти, набрав на 13 очков больше, а по итогам второй довёл отрыв до 18 очков. Обе четверти после перерыва хозяева проиграли, но ближе чем на пять очков «Нью-Йорк» к «Бруклину» не подбирался. 25 очками за «Бруклин» отметился Брук Лопес. Больше всех очков в матче набрал игрок гостей Кармело Антони — 27.Для «Нью-Йорка» это третье поражение подряд и пятое в шести последних матчах.