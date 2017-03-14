Анциферов: «Автодор» победил благодаря агрессии в защите и разумной игре в атаке

Главный тренер «Автодора»прокомментировал победу команды над «Калевом» (94:86) в гостевом матче Единой лиги ВТБ.«Настрой на игру у нас был достаточно хороший. В определённый момент, когда повели в счёте, немного расслабились, стали допускать очень глупые ошибки в обороне. Хозяева забивали тяжёлые мячи с сопротивлением, благодаря которым смогли сравнять счёт. В результате всё решалось в концовке. Сегодня мы не попали много своих свободных бросков. В то же время сыграли агрессивно в защите и разумно в нападении, за счёт чего удалось добиться победы», — приводит слова Анциферова пресс-служба клуба.