«Реал» провёл тренировку с футбольной командой

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Баскетбольная и футбольная команды «Реала» провели совместную тренировку. Сообщается, что занятие спортсменов из разных видов спорта было приурочено к победе баскетбольного «Реала» в поединке с «Барселоной» (76:75).