«Майами» одолел «Нью-Орлеан», Драгич набрал 33 очка, Дэвис — 27

«Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА на домашнем паркете обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 120:112.Хозяева лидировали большую часть встречи, однако то и дело позволяли соперникам восстановить равновесие. Решающего преимущества им удалось добиться в заключительной четверти. При счёте 102:102 «Майами» набрал 9 очков подряд и удержал перевес до финальной сирены.Лучшими в составе победителей стали, набравший 33 очка, и, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 17 подборов. Среди игроков «Пеликанс» самым результативным оказался, набравший 27 очков.