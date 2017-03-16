Ингрэм: поражение от «Хьюстона» поможет «Лейкерс» стать сильнее

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс»прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» (100:139).«Нам просто нужно становиться лучше. Некоторые из нас никогда не сталкивались с подобным раньше, и то, через что мы сейчас проходим, только сделает нас сильнее. Нам просто нужно продолжать играть и попытаться стать лучше», – приводит слова Ингрэма ESPN.В поединке с «Хьюстоном» Брэндон провёл на площадке 39 минут, собрав коллекцию из 18 очков, 6 подборов, 3 результативных передач и 1 перехвата.