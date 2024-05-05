«Химки» обыграли «Динамо» в первом матче финальной серии Суперлиги

Завершился первый матч финальной серии Суперлиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и «Динамо» из Владивостока. Игра прошла в баскетбольном центре городского округа Химки и завершилась победой хозяев со счётом 65:60.

Обе команды закончили регулярный чемпионат в тройке и без проблем дошли до решающей стадии турнира.

Стоит отметить, что для приморской команды этот сезон является лишь третьим в её истории. В дебютном чемпионате клуб из Владивостока стал 13-м, в прошлом сезоне вышел в плей-офф, но в первом раунде проиграл всё тем же «Химкам».

Не так давно президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о вероятности включения новичков — клубов «Темп-СУМЗ» и «Челбаскет» — в турнир. Отметим, что на данный момент обе команды выступают в Суперлиге.