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«Химки» обыграли «Динамо» в первом матче финальной серии Суперлиги

«Химки» обыграли «Динамо» в первом матче финальной серии Суперлиги
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Завершился первый матч финальной серии Суперлиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и «Динамо» из Владивостока. Игра прошла в баскетбольном центре городского округа Химки и завершилась победой хозяев со счётом 65:60.

Обе команды закончили регулярный чемпионат в тройке и без проблем дошли до решающей стадии турнира.

Стоит отметить, что для приморской команды этот сезон является лишь третьим в её истории. В дебютном чемпионате клуб из Владивостока стал 13-м, в прошлом сезоне вышел в плей-офф, но в первом раунде проиграл всё тем же «Химкам».

Не так давно президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о вероятности включения новичков — клубов «Темп-СУМЗ» и «Челбаскет» — в турнир. Отметим, что на данный момент обе команды выступают в Суперлиге.

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