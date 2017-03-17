Бьелица выбыл из строя до конца сезона из-за травмы ноги

Форвард «Миннесоты Тимбервулвз»получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» (104:117) и пропустит остаток сезона, сообщает пресс-служба клуба.Игрок прошёл обследование, которое выявило у него достаточно серьёзное повреждение левой ноги. Специалисты решат, какой способ лечения лучше подойдёт сербу. Пока нет информации о том, сможет ли он выступить на Евробаскете-2017. Сербия попала в одну группу с Россией, Латвией, Турцией, Бельгией и Великобританией.В текущем розыгрыше НБА Бьелица провёл 64 матча, набирая в среднем 6,3 очка за 18,5 минут.