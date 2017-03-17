В. Карасёв: сложно настроиться на игру с «Пармой»

Главный тренер «Зенита»поделился своими мыслями о предстоящей игре очередного тура Единой лиги ВТБ против пермской «Пармы», которая состоится завтра, 17 марта.«Я бы не сказал, что «Парма» является командой, которая поставляет очки другим командам. Скорее они создают другим командам головную боль. И «Химки», и „УНИКС“, и «Локомотив» играли против них очень тяжело. В концовке команде из Перми не хватало опыта или ещё чего-то. С одной стороны, сложно настроиться на команду, которая ещё не одержала ни одной победы. Но если расслабиться и дать им почувствовать игру — а эта команда довольно куражная, использует в своей игре много атак с трёхочковыми бросками, — то могут быть проблемы. Особенно в таких играх мы не имеем права терять очки», — приводит слова В. Карасёва официальный сайт клуба.