«Локомотив-Кубань» проиграл «Уникахе» и вылетел из Еврокубка

«Локомотив-Кубань» потерпел поражение от «Уникахи» со счётом 63:74 во втором матче полуфинальной серии Еврокубка, который состоялся в Испании, и не сумел пробиться в финал турнира.Решающей стала первая четверть: хозяева добились преимущества «+16», которое в течение оставшегося времени встречи вполне успешно защищали. Лучшим в составе триумфаторов стал Неманья Недович, который набрал 21 очко, а также прибавил к ним 1 подбор и 4 передачи. У российской команды стоит отметить Кевина Джонса, записавшего себе в актив «дабл-дабл» — 17 очков и 10 подборов.