Лэнгфорд: УНИКС совершает глупые ошибки

Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд прокомментировал девятое поражение казанской команды в Евролиге подряд. 17 марта УНИКС проиграл дома литовскому «Жальгирису» со счётом 80:82, Лэнгфорд набрал 27 очков.
«Да, проиграли, но уступили самую малость на последней секунде. Всё решили мелкие ошибки. В целом, я считаю, мы сыграли неплохо. Но можем и должны играть лучше. Надеюсь, так и случится в следующем матче.
Игра получилась очень зрелищной. Да, мы проиграли уже девять матчей подряд в Евролиге, но все эти поражения не похожи друг на друга. Каждый раз мы совершаем какие-то глупые ошибки, не можем сыграть в нападении так, как задумали. Тут целый ряд разных причин, какой-то одной нет. Иногда теряем концентрацию.
Что касается меня лично, то удалось неплохо выйти после травмы, из-за которой я пропустил несколько матчей. Надеюсь, моя лучшая игра ещё впереди», – сказал Лэнгфорд.