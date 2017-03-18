Обрадович: «Локомотив-Кубань» потерял свой шанс ещё в первом матче с «Уникахой»

Главный тренер «Локомотива-Кубань»прокомментировал поражение от «Уникахи» со счётом 63:74 во втором матче полуфинальной серии Еврокубка. Краснодарский клуб не сумел пробиться в финал турнира.«Поздравляю „Уникаху“. Они заслужили право сыграть в финале и показали, что на данный момент являются более сильной командой, чем мы. Желаю им удачи в финале. На самом деле, мне кажется, что мы потеряли свой шанс ещё в первом матче, когда лишились преимущества домашнего паркета. Когда мы отправлялись сюда, понимали, что выиграть здесь — очень серьёзная задача.Мы очень плохо начали, затем нащупали свой ритм и почти выиграли все оставшиеся четверти, но, конечно, это не то же самое, что одержать победу в матче. Соперник сделал хорошую работу, смог найти нужных людей в нужный момент», — приводит слова Обрадовича официальный сайт клуба.