Кириленко: для Мозгова сборная России станет глотком свежего воздуха

Президент Российской Федерации баскетболарассчитывает, что пропуск остатка сезона в НБА пойдёт на помощь центровому «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной России«Конечно, сборной России ситуация Мозгова в „Лейкерс“ не на руку: для нас важно, чтобы у Тимофея была игровая практика. С другой стороны, это на руку с точки зрения физического состояния — у Мозгова будет меньше нагрузка, он отдохнёт и подойдёт в хорошей форме к старту сборов.Психологический минус — он не будет играть, и это, конечно, давит на любого. С другой стороны — он точно успеет соскучиться по баскетболу, по лидерству. Для него сборная станет глотком свежего воздуха – как сам Евробаскет, так и вся подготовка к нему.Конечно, отсутствие игровой практики скажется, но только первые недели тренировочного лагеря. Не думаю, что это станет проблемой, когда подойдёт время самого чемпионата Европы. К нему все придут примерно в одном состоянии. Разве что те, кто отдохнут поменьше, будут в лучшей игровой форме. Те же, кто долго отдыхал или занимался индивидуально, будут постепенно входить в игровой ритм. Но как раз в этом плане за Мозгова я абсолютно не волнуюсь», — цитирует Кириленко «Р-Спорт».