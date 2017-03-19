Лю: Леброн Джеймс был зол из-за того, что не сыграл с «Клипперс»

Главный тренер «Кливленд Кавальерс»объяснил, почему решил не задействовать лидера командыв матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (78:108).«Леброн хотел играть. Он был зол, но я подумал, что это будет правильным решением для него. Не хотел, чтобы он в одиночку попытался привести команду к победе, и сыграл много минут. Мне кажется, это было разумно не выпускать его на площадку, когда Кевин Лав и Кайри Ирвинг травмированы», – приводит слова Лю ESPN.Отметим, что предстоящей ночью «Кливленд» проведёт второй поединок за два дня, встретившись с «Лос-Анджелес Лейкерс».