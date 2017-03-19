Ричард Джефферсон: Леброн Джеймс превосходит любого игрока на планете

Форвард «Кливленд Кавальерс»считает, что лидер командыдолжен быть среди кандидатов на звание MVP в этом сезоне.«Это очень смешно, когда люди рассуждают обо всех этих кандидатах на MVP. Они говорят, например, что Кавай – MVP, а потом добавляют: «Но Леброн является лучшим игроком на планете».Джеймс так много делает, что иногда ты думаешь: «Мы уже видели это от Леброна, но никогда не видели этого от Уэстбрука». Все видят его превосходство над другими. Все видят, как Леброн делает других игроков лучше, все видели, как он выходил в финал шесть лет подряд. Джеймс – символ стабильности. Посмотрите на его статистику.Людям не о чем больше поговорить, поэтому они начинают выдумывать», – приводит слова Джефферсона FOX Sports.