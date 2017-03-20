«Детройт» разгромил «Финикс» — «+17», отыграв отставание в 12 очков

«Детройт Пистонс» обыграл «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла на арене «Пэлас оф Оберн-Хиллс» в Детройте и завершилась со счётом 112:95 в пользу хозяев. В третьей четверти преимущество «Финикса» достигало 12 очков, однако этого не хватило «Санз» для итоговой победы.
Самым результативным игроком в составе «Пистонс» стал Кентавиус Колдуэлл-Поуп, набравший 23 очка. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 18 очков и 18 подборов, Арон Бэйнс — из 13 очков и 17 подборов. У «Санз» 17 очков и 11 передач на счету Тайлера Юлиса, Маркис Крисс набрал 16 очков.