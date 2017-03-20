22 очка П. Газоля помогли «Сан-Антонио» разгромить «Сакраменто» — «+16»

«Сан-Антонио Спёрс» уверенно обыграл «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Эйти-энд-Ти-центре» в Сан-Антонио и завершилась со счётом 118:102 в пользу хозяев.
В составе «Спёрс» сразу 7 игроков преодолели отметку в 10 набранных очков. Самым результативным стал Пау Газоль, на счету которого 22 очка. Ещё 18 очков в активе Ламаркуса Олдриджа. У «Кингз» по 18 очков на свой счёт записали 2 игрока — Бадди Хилд и Уилли Коли-Стайн.
Это поражение стало для «Сакраменто» 10-м в последних 12 матчах.