Попович: мы всего добились вместе с Ар Си Бьюфордом

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс»считает, что своими успехами клуб обязан не только ему, но и генеральному менеджеру. Бьюфорд занимает свой пост с 2002 года.«Ар Си и я всё сделали вместе. Мы с первого дня всё делали вместе, и наши группы тоже. Менеджеры ходили на собрания тренеров, мы на собрания менеджеров, и до сих пор ходим, когда заблагорассудится. Мы всё обсуждаем, спорим, выпиваем по пиву или вину и движемся дальше. Мы всего добились вместе», — приводит слова Поповича Slam.