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Попович: мы всего добились вместе с Ар Си Бьюфордом

20 марта 2017, понедельник. 22:17. Баскетбол
Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович считает, что своими успехами клуб обязан не только ему, но и генеральному менеджеру Ар Си Бьюфорду. Бьюфорд занимает свой пост с 2002 года.

«Ар Си и я всё сделали вместе. Мы с первого дня всё делали вместе, и наши группы тоже. Менеджеры ходили на собрания тренеров, мы на собрания менеджеров, и до сих пор ходим, когда заблагорассудится. Мы всё обсуждаем, спорим, выпиваем по пиву или вину и движемся дальше. Мы всего добились вместе», — приводит слова Поповича Slam.
Источник: SLAM Online Сообщить об ошибке
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Сан-Антонио Спёрс Грег Попович
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