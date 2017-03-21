26 очков Вучевича помогли «Орландо» отыграть "-17" и победить «Филадельфию» в ОТ

В матче регулярного чемпионата НБА «Орландо Мэджик» на домашнем паркете выиграл у «Филадельфии Сиксерс» со счётомБольшую часть встречи с счёте лидировала «Филадельфия», преимущество которой на старте третьей четверти достигло 17 очков. «Орландо» удалось отыграться и перевести игру в овертайм, по итогам которого «Мэджик» оказались сильнее.Самым результативным игроком встречи стал, набравший 26 очков. В составе «Сиксерс» лучшими оказались, на счету которых по 24 очка.