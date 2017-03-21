Китай представил логотип ЧМ-2019

Официальная страничка ФИБА в «Твиттере» опубликовала логотип чемпионата мира по баскетболу 2019 года, который состоится в Китае.Презентация эмблемы прошла на церемонии в Шанхае. Логотип должен напоминать всем о традиционной китайской опере, которая является одним из символов страны.Герои китайских опер всегда характеризуются мудростью, мощью, совершенством и настойчивостью. По задумке дизайнеров, все эти качества необходимы для победы на баскетбольной площадке, а потому именно такой логотип и был выбран для мирового форума в поднебесной.Чемпионат мира в Китае пройдёт с 31 августа по 15 сентября и будет представлен рекордным количеством участников — 32. Матчи турнира состоятся в восьми городах. Жеребьёвка отборочного раунда назначена на 7 мая.