«Банвит» уступил «Людвигсбургу» в первом матче Лиги чемпионов

Турецкийуступил немецкомув первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.Со стартовой четверти гости захватили инициативу и перед заключительной десятиминуткой вели с разницей в 12 очков.В последнем отрезке матча «Банвит» был близок к тому, чтобы отыграться, но сумел лишь сократить отставание до 5 очков — итоговая победа гостей 87:92.Самым результативным игроком встречи стал словенский баскетболист «Банвита» Гаспер Видмар — 20 очков, у победителей лучшим был Келвин Мартин — 19 пунктов.