25 очков Грейнджера помогли «Анадолу Эфес» обыграть «Жальгирис» в Евролиге

Турецкий «Анадолу Эфес» нанёс поражение «Жальгирису» со счётом 76:68 в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся в Каунасе.Первая четверть осталась за хозяевами, но затем гости принялись постепенно наращивать преимущество и в итоге сумели добиться необходимого результата.Лучшим в составе победителей стал Джейсон Грейнджер, который записал себе в актив 25 очков, а также прибавил к ним 1 подбор и 8 передач. Также стоит отметить Брайанта Данстона, который набрал 10 очков и совершил 9 подборов.