«Лос-Анджелес Лейкерс» подпишет полноценный контракт с Дэвидом Нвабой

Известный инсайдер Шамс Чарания посредством страницы в «Твиттере» объявил, что руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» в ближайшее время подпишет двухлетний контракт с защитникомРанее 24-летний баскетболист выступал за калифорнийцев на основе десятидневных контрактов, и его игра, по-видимому, устроила тренерский штаб. За 10 проведённых встреч он собирал коллекцию из 3,6 очка и 2 подборов в среднем за игру.Дэвид Нваба выставлял свою кандидатуру на драфт-2016, но не был выбран ни одним из клубов НБА. В лигу он пробился сквозь сито D-лиги, защищая там цвета фарм-клуба «Лейкерс» — «Лос-Анджелес Ди-Фендерс».