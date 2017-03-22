«Лейкерс» потерпели разгромное поражение от «Клипперс» — «-24», Мозгов не играл

«Лос-Анджелес Клипперс» одержал уверенную победу в дерби с «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча регулярного чемпионата состоялась в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 133:109 в пользу «Клипперс». Отметим, что по ходу матча перевес подопечных Дока Риверса достигал 37 очков.В составе победителей сразу 8 игроков достигли отметки в 10 и более набранных очков. Самым результативным стал Крис Пол — на его счету 27 очков. В активе Джей Джей Редика 24 очка, у Остина Риверса — 18. За «Лейкерс», которые вновь играли без российского центрового, 21 очко набрал Брэндон Ингрэм, 19 — у Джулиуса Рэндла.Это поражение стало для «Лейкерс» 6-м подряд и 14-м в последних 15 матчах.