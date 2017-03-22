Попович: продолжу предоставлять игрокам отдых

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс»сказал, что продолжит давать отдохнуть своим подопечным в некоторых матчах.«Я продолжу принимать подобные решения. Тренеры и генеральные менеджеры понимают эту проблему. Но не всё так просто. Руководство НБА должно понимать, что наши решения могут добавить целые сезоны карьерам игроков. Вы хотите видеть игрока в определённом матче или хотите, чтобы он провёл ещё три года в лиге? Хотите ли вы посмотреть на его игру в плей-офф, потому что он не травмирован?» – приводит слова Поповича ESPN.