Шакил О'Нил: треугольное нападение работает, игрокам просто нужно измениться

Экс-игрок НБАсчитает, что система треугольного нападения способна принести «Нью-Йорк Никс» пользу.«Треугольник» работает. Когда ты являешься баскетболистом, ты привыкаешь играть определённым способом. Попадая в систему треугольного нападения, игрокам трудно отказаться от своих привычек. В этой системе мяч всегда должен находиться в движении. Он не должен останавливаться», – приводит слова О'Нила ESPN.Напомним, что Шакил отыграл 8 сезонов в «Лос-Анджелес Лейкерс» под руководством нынешнего президента «Нью-Йорка»