Шакил О'Нил: треугольное нападение работает, игрокам просто нужно измениться

Экс-игрок НБА Шакил О'Нил считает, что система треугольного нападения способна принести «Нью-Йорк Никс» пользу.
«Треугольник» работает. Когда ты являешься баскетболистом, ты привыкаешь играть определённым способом. Попадая в систему треугольного нападения, игрокам трудно отказаться от своих привычек. В этой системе мяч всегда должен находиться в движении. Он не должен останавливаться», – приводит слова О'Нила ESPN.
Напомним, что Шакил отыграл 8 сезонов в «Лос-Анджелес Лейкерс» под руководством нынешнего президента «Нью-Йорка» Фила Джексона.