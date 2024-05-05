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Эксперт: Леброн должен взять на себя больше ответственности за игру команды

Эксперт: Леброн должен взять на себя больше ответственности за игру команды
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Эксперт и комментатор ESPN Майкл Уилбон, давний друг экс-наставника «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвина Хэма, раскритиковал Леброна Джеймса в пятничном выпуске программы «Простите, что прерываю», сказав, что тот должен взять на себя больше ответственности за игру команды.

«Если ты хочешь быть GOAT и говорить всем, что ты величайший игрок всех времён, тогда нужно брать на себя больше ответственности за игру команды», — сказал Уилбон.

Напомним, Дарвин Хэм занимал пост главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» с 3 июня 2022 года. Под руководством Хэма «Лейкерс» одержали 90 побед и потерпели 74 поражения. В прошедшей серии плей-офф НБА «озёрники» уступили «Денвер Наггетс» со счётом 1-4.

Ранее стало известно, по какой причине лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс был недоволен работой главного тренера команды Дарвина Хэма в начале нынешнего сезона.

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