«Бруклин» предложит Колдуэлл-Поупу максимальный контракт

Руководство «Бруклин Нетс» грядущим летом намерено предложить максимальный контракт атакующему защитнику «Детройт Пистонс» Кентавиусу Колдуэлл-Поупу. Клуб направит игроку предложение, как только это станет возможно по правилам НБА, сообщает Nets Daily со ссылкой на обозревателей Брайана Виндхорста и Зака Лоу.
Грядущим летом Колдуэлл-Поуп станет ограниченно свободным агентом и «Детройт» получит право повторить любое предложение, которое ему сделают другие команды.
В нынешнем сезоне Колдуэлл-Поуп набирает в среднем 14,1 очка, 3,2 подбора и 2,7 передачи за игру.