Корстин: привезти российским болельщикам клуб НБА — это интересно и перспективно

Генеральный директор Единой лиги ВТБподдержала идею проведения товарищеского матча между ЦСКА и командой НБА на территории России. Ранее генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс изъявил желание провести игру с одной из команд Единой лиги ВТБ и привёл в пример «армейцев».«Я считаю, что это было бы очень интересно, перспективно — привезти российским болельщикам клуб НБА для того, чтобы наши зрители увидели, что такое американский баскетбол. Конечно же, это должно быть в межсезонье. Лучше всего — перед сезоном, в процессе подготовки. Тем более я считаю, что ЦСКА — настолько сильный коллектив, что у них есть шанс обыграть тот же «Бруклин Нетс», — приводит слова Корстин RNS.