«Бруклин» разгромил «Финикс» — «+28», несмотря на 28 очков Д. Букера

«Бруклин Нетс» разгромил «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Барклайс-центре» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 126:98 в пользу хозяев.В составе «Бруклина» сразу 8 игроков достигли отметки в 10 и более набранных очков. Самым результативным стал Брук Лопес, набравший 19 очков. Ещё 16 очков в активе Кей Джея Макдэниелса. За «Финикс» 28 очков набрал, а ещё три игрока оформили дабл-даблы — Маркис Крисс (23 очка, 11 подборов), Алексей Лень (11 очков, 11 подборов) и Тайлер Юлис (10 очков, 12 передач).