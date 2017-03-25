38 очков и 17 передач Хардена помогли «Хьюстону» победить «Нью-Орлеан»

В матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете выиграл у «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 117:107.На протяжении большей части встречи команды действовали на равных, однако в середине заключительной четверти «Рокетс» сумели уйти в отрыв, который стал для них победным.Самым результативным игроком встречи стал. оформивший дабл-дабл из 38 очков и 17 передач. В составе «Пеликанс» лучшими оказались, на счету которого 33 очка и 16 подборов, а также— 29 очков.