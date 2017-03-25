Девин Букер: я был ультраагрессивным, а партнёры ставили отличные заслоны

Атакующий защитник «Финикс Санс»прокомментировал свою феноменальную результативность в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс».«Такое случается нечасто. Особенно против команды, которая играет в обороне так надёжно, как «Бостон». В первой половине соперник очень плотно защищался, но я продолжал атаковать. Я был ультраагрессивным, а партнёры играли на меня. Они ставили отличные заслоны, а остальное было делом техники», – цитирует Букера ESPN.Встреча завершилась поражением «Финикса» со счётом 120:130.