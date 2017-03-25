Уотсон: хотел дать Букеру стать великим. «Бостону» не нравится? Надо было мешать

Главный тренер «Финикс Санс»прокомментировал недовольство игроков «Бостон Селтикс» тем, как он тайм-аутами и умышленными фолами затягивал время в концовке матча регулярного чемпионата НБА между их командами, чтобы дать возможность атакующему защитнику своей командынабрать как можно больше очков.«Это баскетбол. Я приехал в Бостон не для того, чтобы радовать местную публику. Мне плевать на их симпатии. Я стремлюсь построить команду из молодых игроков. Всё дело в том, что я хотел дать Букеру возможность стать великим. Кому-то это не нравится? Так надо было мешать нам», – цитирует Уотсона ESPN.Встреча закончилась выездным поражением «Финикса» со счётом 120:130, а Букер в ней набрал 70 очков.