Шакил О'Нил: «Клипперс», не закрывайте мою майку, это не ваша арена

Бывшая звезда НБА Шакил О'Нил раскритиковал «Лос-Анджелес Клипперс» за закрытие символики «Лос-Анджелес Лейкерс» во время домашних матчей на их общей арене «Стейплз Центр».
«Мне не нравится то, что во время своих домашних матчей „Клипперс“ закрывают майки „Лейкерс“. Сначала выиграйте 16 титулов, а потом начинайте менять правила. Не закрывайте мою майку. Не забывайте, это здание „Лейкерс“, вы его просто арендуете. Это наша арена», — приводит слова О'Нила Lakers Nation.
О'Нил выиграл три чемпионских титула в составе «Лейкерс» и клуб вывел его номер из обращения в 2013 году.