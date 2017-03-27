Беверли: игроки проявляют неуважение к баскетболу, пропуская матчи ради отдыха

Защитник «Хьюстон Рокетс»раскритиковал игроков, пропускающих матчи, чтобы отдохнуть.«Мне всё равно, просят тренеры игроков пропустить матчи ради отдыха или нет. Играть или не играть – это зависит от тебя самого, и если ты выбрал второй вариант, значит проявил неуважение к баскетболу. Мне кажется, это неуважение и к своей команде, и к себе самому.Мы понимаем, что это трудно. Понимаем, что не каждый сможет провести 82 матча. Но если с твоим здоровьем всё нормально, ты должен играть. За это ты получаешь деньги. Этого заслуживают болельщики», – приводит слова Беверли ESPN.