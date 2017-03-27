Айзея Томас: надеюсь, «Бостон» сможет занять 1-е место в Восточной конференции

Лидер «Бостон Селтикс»после победы над «Майами Хит» (112:108) выразил надежду, что его команде удастся завершить регулярный чемпионат НБА на первой позиции в Восточной конференции.«Мы просто сравнялись с ними, так что пока не всё так круто. Надеюсь, мы сможем занять первое место. Сейчас мы должны беспокоиться только о том, что можем контролировать. Нам нужно попытаться победить в каждом матче. Нам не стоит беспокоиться о том, что делает «Кливленд» или любая другая команда», – приводит слова Томаса ESPN.На данный момент «Бостон» располагается на второй позиции в турнирной таблице Востока. В активе клуба числится 48 побед после 74 игр. «Кливленд», занимающий первую строчку, добыл 47 побед за 72 поединка.