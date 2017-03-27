ЦСКА обыграл «Химки» "+22", де Коло набрал 18 очков

Московский ЦСКА на выезде обыграл подмосковные «Химки» со счётом 92:70 в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ. Уже в первой четверти «армейцы» оторвались от соперников на 18 очков и сохранили этот задел до большого перерыва. В третьем отрезке ЦСКА позволил «Химкам» набрать лишь 8 очков и довёл отрыв до "+31". В заключительной четверти «Химки» смогли сократить отставание.Результативнее всех в этом матче сыграл защитник ЦСКА, который набрал 18 очков. В составе «Химок» 15 очков на счету