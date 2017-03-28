Корвер пропустит как минимум три матча из-за травмы ступни

Защитник «Кливленд Кавальерс»будет вынужден пропустить как минимум три игры регулярного чемпионата НБА из-за повреждения ступни, сообщает ESPN.Ранее в этом месяце 36-летний защитник пропустил семь матчей. Вернувшись в строй, Корвер провёл три поединка, после чего вновь почувствовал боль в ступне. Напомним, что «Кливленд» сыграл в минувшей встрече с «Сан-Антонио» (74:103) без Кайла.В этом сезоне Корвер проводит на паркете по 26,7 минуты, собирая коллекцию из 10,2 очка, 2,8 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру.