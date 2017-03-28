Кавай Леонард: удивительно, что баскетболистам платят за то, чтобы они играли

Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Кавай Леонард поделился эмоциями после победы в матче с «Кливленд Кавальерс» (103:74).
«Каждый в «Спёрс» хочет ежедневно показывать свою лучшую игру. Это просто весело. Это весёлый баскетбол. Это то, ради чего ты живёшь. Просто удивительно, что нам платят за то, чтобы мы играли», – приводит слова Леонарда ESPN.
В поединке против «Кавальерс» Кавай провёл на площадке 30 минут, собрав коллекцию из 25 очков, 6 подборов, 6 результативных передач, 3 перехватов и 1 блок-шота.