Лю готов пожертвовать первым местом ради отдыха своих игроков

После поражения от «Сан-Антонио Спёрс» (74:103) главный тренер «Кливленд Кавальерс»заявил, что рассматривает возможность отдать предпочтение отдыху ключевых игроков в ущерб борьбе за первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.«Когда-то я был частью команды, где тренерский штаб борьбе за более высокое место в турнирной таблице отдавал предпочтение отдыху ключевых игроков. Не могу сказать, что такая мысль не посещает меня теперь. Возможно, у меня из-за этого будут противоречия с Адамом Сильвером, потому я ещё не знаю, как поступить», — приводит слова Лю Rotoworld.Уступив в минувшем матче «Сан-Антонио», «Кливленд» потерял первую строчку в Восточной конференции, отдав её «Бостон Селтикс».