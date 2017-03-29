«Вашингтон» победил «Лейкерс», отыгравшись с "-16", Уолл набрал 34 очка

«Вашингтон Уизардс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 119:108 в матче регулярного чемпионата НБА.В первой четверти гости вели с отрывом в 12 очков, однако в третьей «Лейкерс» перехватили лидерство и довели своё преимущество до 16 очков. В середине последней четверти «Вашингтон» переломил ход игры и добился победы.Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Уизардс», оформивший дабл-дабл — 34 очка, 14 передач. В составе «Лейкерс» 28 очков заработал защитник Д`Анджело Расселл, 22 очка на счету Джордана Кларксона. Российский центровой Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.«Вашингтон» одержал 46-ю победу в сезоне и занимает 3-е место в Восточной конференции, а «Лейкерс» располагаются на последней строчке в Западной конференции, имея в активе 21 победу.