Айзея Томас: национальные СМИ не уважают «Бостон», но мы — топ-команда

Защитник «Бостона»посетовал на то, что его команда не испытывает должного уважения со стороны национальных СМИ.«Нас никто не уважает. Кроме наших соперников. Парни, которые против нас играют, уважают нас. Но когда дело доходит до национальных СМИ, то ситуация именно такова.В нашей команде нет Леброна Джеймса, нет Стивена Карри, нет всех этих парней. Не хочу бросать тень ни на одного из таких парней, но всё так, как есть. Мы просто группа ребят, которые же были списаны в своей карьере. И нам нравится оставаться в тени.Но цифры не врут. Мы находимся на уровне топ-команд НБА. Я имею в виду, что мы топ-команда», — цитирует Томаса ESPN.