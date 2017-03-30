Кармело Энтони: «Нью-Йорк» показывал хороший баскетбол только в начале сезона

Лидер «Нью-Йорк Никс»рассказал о выступлении команды в нынешнем регулярном чемпионате.«В этом сезоне у нас было слишком много взлётов и падений. Мы не смогли пройти этот путь последовательно. В течение сезона у нас был только один отрезок, когда мы демонстрировали хороший баскетбол. Это было на старте регулярного чемпионата. После этого всё изменилось», – приводит слова Энтони ESPN.Отметим, что «Нью-Йорк» последний раз участвовал в плей-офф в сезоне-2012/13. Тогда «Никс» закончили регулярный чемпионат на второй строчке в Восточной конференции.