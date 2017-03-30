Кириленко: Москва, Казань и Санкт-Петербург заинтересованы в принятии ЧМ-2023

Президент Российской федерации баскетболарассказал о городах, готовых принять чемпионат мира 2023 года.«Свою заинтересованность в проведении чемпионата мира подтвердили Москва, Казань и Санкт-Петербург. В Москве матчи могут проходить и в „Олимпийском“, и в „Мегаспорте“.Говорить о полноценной заявке пока рано — ещё не было межправительственной комиссии. Существует правило: государство должно подтвердить любую заявку, которую подаёт наша страна, поэтому, пока мы собираем информацию от трёх наших основных регионов, они заинтересованы, дальше необходимо получить одобрение. И только после этого заявка будет сформированной. Пока же мы только работаем над ней», — цитирует Кириленко ТАСС.